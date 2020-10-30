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30 октября 2020, 17:34

Двое мужчин пострадали при взрыве в котельной в Слуцке

Фото Минского областного управления МЧС
Фото Минского областного управления МЧС

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин пострадали при взрыве в котельной в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. В 15.35 спасателям поступило сообщение о взрыве по улице Социалистической. К месту вызова были направлены аварийно-спасательные подразделения.

"Как стало известно, при пусконаладочных работах твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения. Пострадали два работника, которые были госпитализированы", - рассказали в МЧС.

Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась.

Причина случившегося устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя.-0-

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