30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин пострадали при взрыве в котельной в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня. В 15.35 спасателям поступило сообщение о взрыве по улице Социалистической. К месту вызова были направлены аварийно-спасательные подразделения.
"Как стало известно, при пусконаладочных работах твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения. Пострадали два работника, которые были госпитализированы", - рассказали в МЧС.
Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась.
Причина случившегося устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя.-0-