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18 августа 2021, 09:57

Двое мужчин потерялись в лесу в Хойникском районе

Фото Гомельского областного УМЧС
Фото Гомельского областного УМЧС
18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин потерялись в лесу вблизи д. Хвойная Поляна Хойникского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о помощи поступил на 101 17 августа в 13.42. На поиски выехали работники районного подразделения МЧС, сотрудники РОВД и лесхоза. Болотистая местность, густые заросли кустарника и темнота осложняли операцию.

Спустя почти 8 часов потерявшихся удалось найти. Один из грибников рассказал: "Мы услышали вдалеке какой-то звук и начали идти в его направлении. Позже услышали мужской голос и увидели свет от фонарей".

Работники МЧС передали потерявшихся родственникам.-0-

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