Двое мужчин прыгали по автомобилю милиции - суд вынес приговор

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу о злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

В совершении преступления обвинялись двое ранее судимых жителей Волковыска. В октябре 2020 года сотрудники Департамента охраны МВД выезжали на объект в пригороде райцентра. На автомобиль, стоящий у реки, обратила внимания пьяная компания. Пока сотрудники отсутствовали, двое мужчин запрыгивали на капот и ходили по крыше служебного авто.

Решением суда один из них приговорен к 1,5 годам колонии строгого режима, другой проведет 1 год и 3 месяца в колонии общего режима. С обвиняемых взыскано более Br2 тыс. материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-