Двое мужчин пытались привести в негодность ж/д пути в Молодечненском районе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе за попытку привести в негодность железнодорожные пути задержаны два человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 11 ноября вблизи остановочного пункта "Вязынка" сыщики Молодечненского РОВД застали двоих мужчин, которые пытались что-то сделать на ж/д путях. Когда милиционеры подошли ближе, они бросились врассыпную, - рассказали в МВД. - Один побежал в сторону деревни Липени к спрятанному в кустах автомобилю. Мужчину задержали, в его в рюкзаке обнаружили бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Второго нашли в 1,5 км от железной дороги - беглец прятался в лесу".

Задержанными оказались свояки из Радошковичей (36 и 37 лет). Они наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне Радошковичи - Дуброво и смазали спецсредством путевые болты для улучшения электроконтакта. Правоохранители оперативно нашли растяжку и не допустили ложного срабатывания светофора и блокирования движения поездов.

Со слов задержанных, они собирались разлить бензин на пути отхода, думая, что таким образом смогут сбить со следа служебную собаку.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.-0-