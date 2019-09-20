Двое мужчин слили с комбайнов 634 л топлива в Россонском районе

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Россонские правоохранители раскрыли кражу 634 л дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Россонский РОВД 16 сентября обратился директор филиала одного из местных сельхозпредприятий. Он сообщил, что ночью кто-то с пяти комбайнов, находившихся на охраняемой территории мехдвора, украл 634 л дизельного топлива. Ущерб - Br805. Правоохранители установили, что слили топливо рабочий этого предприятия и сторож одной из школ района.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-