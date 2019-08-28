Двое мужчин в Минске стали фигурантами уголовных дел об истязании пожилых женщин

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи завершили расследование двух уголовных дел об истязании пожилых женщин, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Одно из уголовных дел находилось в производстве Московского районного отдела Следственного комитета. "По данным следствия, в апреле 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из столичных квартир в доме на ул.Слободской, несколько дней избивал свою 84-летнюю тетю. Пожилая женщина обратилась с заявлением в милицию. На основании собранных органом дознания материалов возбуждено уголовное дело в отношении ее племянника. Сама женщина уверяла, что мужчина, когда не употребляет алкоголь, хорошо к ней относится, у них дружественные отношения, поэтому она и предложила жить с ней", - рассказала Екатерина Гарлинская. Обвиняемый нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Аналогичная ситуация произошла в Советском районе столицы. По данным следствия, с февраля по май 49-летний мужчина избивал 76-летнюю мать. "Пенсионерка долго молчала и не обращалась в милицию, поскольку жалела сына и боялась, что он продолжит ее избивать. После очередного инцидента женщина обратилась в поликлинику за медицинской помощью. Медики констатировали перелом носа. Пенсионерка рассказала врачам, что была избита сыном", - отметила официальный представитель УСК. Мужчина избивал свою мать, только когда был пьян. Он нигде не работает, ранее состоял на учете у нарколога.

По результатам расследования обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.154 УК (истязание). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.-0-