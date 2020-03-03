Двое налетчиков в Зельвенском районе ограбили дом и пытались похитить хозяина

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых людей ограбили мужчину в Зельвенском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В деревню Снежная 27-летние парни приехали из Слонима. Когда-то здесь проживала их подруга. Хозяин дома сообщил, что по этому адресу она давно не появлялась. Тогда молодые люди обратили внимание на бытовую технику в доме. Под предлогом того, что она может принадлежать их подруге, визитеры вынесли телевизор, приставку, зарядное устройство. Когда 50-летний хозяин попытался помешать, они и его попытались увести с собой. Мужчина вырвался и убежал к соседям, оттуда он позвонил в милицию.

Автомобиль подозреваемых оперативно задержал в Слонимском районе наряд ГАИ. Похищенное изъято, действиям парней дана правовая оценка.

Ранее оба подозреваемых неоднократно привлекались к административной ответственности, один из них уже имеет судимость за грабеж.-0-