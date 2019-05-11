Двое нелегалов из Бангладеш задержаны в Орше

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На вокзале в Орше правоохранители задержали нелегалов из Бангладеш, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое мужчин 1978 и 1992 года рождения 10 мая находились на территории железнодорожного вокзала станции "Орша-Центральная". При проверке документов сотрудниками патрульной службы выяснилось, что иностранцы имеют только открытые визы в Россию. В Беларусь они въехали транзитом нелегально. По их словам, чтобы посетить Минск. Вместе с тем, по обоснованным подозрениям сотрудников милиции, путь нелегалов лежал в Европу.

Мужчины привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.55 КоАП и депортированы.-0-