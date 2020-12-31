Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в ДТП в Брестской области

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

В Кобрине авария произошла в 13.50 на ул. Дзержинского. По предварительной информации, автомобиль "Фиат" под управлением 37-летнего водителя наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами госпитализировали.

Похожий случай произошел в Бресте в 21.50 у перекрестка с ул. Чичерина. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля "Хендэ" сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Пострадавшего также госпитализировали.

По фактам проводится проверка.-0-