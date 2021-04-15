Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на улице Казинца

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус, двигаясь по ул.Казинца в направлении ул.Кижеватого, вблизи остановочного пункта совершил наезд на несовершеннолетних детей, мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходом переходе. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате инцидента пешеходы получили телесные повреждения и были добавлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходному переходу с особым вниманием, объективно оценивая дорожную ситуацию. Не исключено, что человек, находящийся за рулем, может отвлечься от управления как раз при проезде пешеходного перехода. Ступая на дорогу, нужно заранее убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Помните, что транспортное средство мгновенно остановить невозможно, поэтому если пешеход неожиданно для водителя появится на дороге, то это может закончиться