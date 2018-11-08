Двое нетрезвых литовцев нарушили границу, чтобы попасть на белорусское кладбище

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое нетрезвых литовцев незаконно перешли через границу с целью попасть на белорусское кладбище. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Литовские пограничники 7 ноября сообщили белорусским коллегам о возможном нарушении государственной границы двумя неизвестными. "Пограничный наряд выдвинулся для проверки местности. Спустя несколько минут вблизи деревни Дайновка были обнаружены и задержаны двое граждан Литвы. Мужчины оказались жителями деревень Шайкишки и Кейпунай, - рассказали в Госпогранкомитете. - Они признались, что после употребления спиртного им пришла мысль посетить белорусское кладбище, где похоронена их дальняя родственница".

Иностранцы были задержаны. В их отношении начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.30 КоАП (незаконное пересечение границы и нарушение погранрежима). Мужчинам грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.-0-