Двое оршанцев приговорены к лишению свободы за незаконную охоту

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 12 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:11 На востоке Китая обрушилась гостиница В мире
15:10 Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго Экономика
15:05 Белорусские волейболистки узнали соперниц по второму групповому этапу молодежного ЧМ-2021 Спорт
15:04 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в Минске Происшествия
15:04 В Гомеле задержали мужчину с пакетом марихуаны Происшествия
14:57 Шестеро сельчан пытались украсть более 1,6 тыс. кг комбикорма в Жлобинском районе Происшествия
14:55 Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" в женском чемпионате Беларуси Спорт
14:55 Иностранцам для вакцинации в Беларуси нужно зарегистрироваться онлайн Общество
14:43 В Китае собрали первый урожай "космического" риса Технологии
14:43 В Могилеве с поличным задержаны оптовые сбытчики наркотика Происшествия
14:42 Два борта МЧС Беларуси тушат пожары в Турции Общество
14:24 Посол Беларуси обсудил вопросы межрегионального взаимодействия в японской префектуре Нагано Политика
14:23 Беларусь привлекает стабильностью и возможностями для раскрытия потенциала каждого человека - мнение Общество
14:19 Запад вновь развязал войну против Беларуси и России, на этот раз экономическую - Семашко Общество
14:16 Двое оршанцев приговорены к лишению свободы за незаконную охоту Происшествия
14:12 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур Регионы
14:08 Доллар и российский рубль на торгах 12 июля подешевели, евро подорожал Экономика
14:06 ГАИ напоминает мотоциклистам о важности соблюдения ПДД Общество
13:57 Партия действия и солидарности победила на парламентских выборах в Молдове В мире
13:56 ВОЗ: польза вакцинации от COVID-19 превышает возможный риск осложнений В мире
13:55 Сивец проведет 15 июля личный прием граждан Общество
13:48 Датчики фиксации скорости сегодня работают в 4 местах в Гродненской области Регионы
13:47 Минздрав рассказал, как будет проходить идентификация при оказании медпомощи с применением телемедицины Общество
13:45 Семашко: конечная цель интеграционных программ - обеспечить стабильный рост благосостояния граждан Политика
13:36 Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Слонимского района при пожаре Происшествия
13:27 Семашко рассказал о планах по расширению географии полетов "Белавиа" Экономика
13:25 Около 2 тыс. спортсменов выступят в Играх стран СНГ в Казани Спорт
13:18 Во Флориде из-за голода погибло рекордное количество ламантинов В мире
13:17 Картины общества московских художников "Бубновый валет" представят в НХМ Культура
13:07 Мобильные датчики скорости будут контролировать ситуацию на дорогах Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
12 июля 2021, 14:16

Двое оршанцев приговорены к лишению свободы за незаконную охоту

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Горецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Орши, которым инкриминирована незаконная охота с использованием механического наземного транспортного средства. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Как установлено, двое мужчин в ночь с 27 на 28 февраля 2021 года в охотничьих угодьях ГЛХУ "Горецкий лесхоз", неподалеку от деревни Клин, при помощи установленной на автомобиле фары-искателя в запрещенное время и в запрещенном месте выслеживали диких животных, обитающих в условиях естественной природы. После обнаружения на сельскохозяйственном поле взрослой особи самца косули европейской один из участников из салона автомобиля убил животное выстрелом из охотничьего карабина. После этого обвиняемые погрузили тушу косули в багажник машины и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками милиции.

В результате противоправных действий окружающей среде причинен вред на сумму свыше Br3 тыс., которую обвиняемые, признав свою вину, возместили в полном объеме.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Горецкого района постановил обвинительный приговор. Одному из участников незаконной охоты назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права на охоту в течение 5 лет со штрафом в размере 70 базовых величин. Другому - лишение свободы на срок 2 года с лишением права на охоту в течение 5 лет со штрафом в размере 50 базовых величин. В отношении обоих обвиняемых применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 2 года, а также возложена обязанность выполнить общественно-полезные работы в объеме 100 часов", - отметили в службе информации.

Одновременно суд применил специальную конфискацию к автомобилю одного из осужденных как средству совершения преступления.

Приговор вступил в законную силу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Орша охота прокуратура
Новости рубрики Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в Минске
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомеле задержали мужчину с пакетом марихуаны
Фото УВД Гомельского облисполкома Шестеро сельчан пытались украсть более 1,6 тыс. кг комбикорма в Жлобинском районе
Фото из архива В Могилеве с поличным задержаны оптовые сбытчики наркотика
Фото СК Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Слонимского района при пожаре
Фото из архива Падение из окон, утопление - СК проводит проверки по фактам гибели детей в минувшие выходные
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией - Макей
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
Ищете недвижимость премиум-класса? Покупайте квартиру в полностью готовом доме "Варшава" в Minsk World!
Топ-новости
Макей о закрытии границы с Украиной: для бизнеса, туризма, перемещения граждан препятствий нет
Семашко рассказал о планах по расширению географии полетов "Белавиа"
Щекин: западноевропейские ценности стали для всего мира токсичны и губительны
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго
Более 5 тыс. работников белорусских предприятий высказались против санкций - ФПБ
Беларусь привлекает стабильностью и возможностями для раскрытия потенциала каждого человека - мнение
За сутки в Беларуси зарегистрированы 689 пациентов с COVID-19, выписаны 537
На кубке "Привал" определили самих метких баскетболистов страны
"Город мастеров" соберет около 250 ремесленников на "Славянском базаре"
Минздрав рассказал, как будет проходить идентификация при оказании медпомощи с применением телемедицины
ГАИ напоминает мотоциклистам о важности соблюдения ПДД
Сивец проведет 15 июля личный прием граждан
Белорусскую делегацию в Зимбабве принял президент страны Мнангагва
В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тыс. человек
До +36°С ожидается в Беларуси 13 июля
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.