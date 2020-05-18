Двое оршанцев пытались похитить дизтопливо с поезда

18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе двое жителей райцентра пытались похитить дизтопливо с поезда, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Семь канистр с топливом общим объемом 140 л были сброшены вблизи железнодорожного переезда, расположенного на территории остановочного пункта Криничино в Оршанском районе со сборного поезда Орша - Лепель.

Сотрудники Оршанского ОВДТ и военизированной охраны станции Орша установили, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с машинистом тепловоза и его помощником. Все соучастники привлечены к административной ответственности по ст.10.5 КоАП.-0-