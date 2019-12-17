Двое отвлекали охранника, один выносил ящики: в Гродно обокрали склад магазина

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец вынес со склада магазина продукты и алкоголь, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В краже подозревается ранее судимый парень 1997 года рождения. Помогали ему двое знакомых. Пока мужчины отвлекали охранника, молодой человек проник на склад. "Он смог открыть въездные ворота, выставил на улицу восемь ящиков пива и несколько десятков коробок кокосовых конфет на общую сумму почти Br400. Позже он в несколько заходов переместил похищенный товар в квартиру, где собираются граждане, ведущие асоциальный образ жизни", - рассказали в милиции.

Вскоре в магазине заметили пропажу товара. Сотрудники милиции со служебной собакой обнаружили место хранения похищенного. Молодой человек, совершивший кражу, задержан, его действиям дана правовая оценка.-0-