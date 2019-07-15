Двое парней из Дзержинского района развозили наркотики на машине каршеринга

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней из Дзержинского района развозили наркотики по тайникам на машине из каршеринга, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Столичными правоохранителями у одного из домов на улице Шаранговича задержаны 18-летний молодой человек и его 17-летний товарищ. "Они около месяца устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Работали посредством закладок на территории всех районов Минска. Чтобы забрать партии наркотиков и разложить тайники, проживающие в Дзержинском районе студенты использовали услуги каршеринга. Расфасовкой вещества молодые люди занимались дома", - рассказали в милиции.

Задержали парней при попытке оставить закладку с наркотиком. "В арендованном автомобиле правоохранители обнаружили рюкзак. Там находилось 180 закладок с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе альфа-PVP общим весом около 80 г", - проинформировали в ГУВД. Молодые люди успели разложить на территории столицы около 100 закладок.

Сейчас оперативники устанавливают круг возможных покупателей и иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-