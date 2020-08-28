Двое парней из Ольшан попались на краже кукурузы в Житковичском районе

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Ольшан попались на краже кукурузы в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

26 августа в Житковичский РОВД обратился житель района и сообщил: на поле с кукурузой видел мешки с початками, есть подозрения, что совершается кража. Сотрудники милиции отправились к кукурузному полю вблизи деревни Вересница. На обочине стоял ВАЗ с российскими номерами. Возле машины был 22-летний житель Ольшан Брестской области. Парень сказал, мол, оказался в этом месте случайно, прятался от сотрудников ГАИ.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Оперативники уголовного розыска молодому человеку не поверили и стали прочесывать поле. Вскоре нашли еще одного 22-летнего ольшанца, который притаился в траве.

Выяснилось, что два приятеля специально приехали в Житковичский район за сортовой кукурузой, которая ценится у перекупщиков. Собрав 440 кг в сетки, парни думали вернуться домой и быстро продать. Планам помешал хозяин поля, который вовремя среагировал и обратился в милицию за помощью.

Возбуждено уголовное дело. Молодые люди задержаны. Машину поставили на охраняемую стоянку. Похищенное возвращено владельцу.-0-