Двое парней из Витебской области с фейковых аккаунтов завладели деньгами 49 человек

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое парней из Витебской области с фейковых аккаунтов в соцсетях продавали несуществующую виртуальную валюту. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди 2001 года рождения предлагали приобрести виртуальную валюту (так называемые голоса) по сниженной цене. Узнав реквизиты мобильных номеров желающих, а также специальный код, они списывали со счетов сим-карт денежные средства.

"Обещанных голосов люди так и не получили. На сегодняшний день установлено 49 потерпевших, проживающих на территории всех областей. Сумма ущерба составила около Br1,5 тыс.", - рассказали в милиции.

Установили подозреваемых благодаря совместной работе сотрудников отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома с коллегами из УВД Витебского облисполкома и из отдела по расследованию IT-преступлений УСК по Гродненской области.-0-