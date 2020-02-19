19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней устроили дрифт на угнанном авто в Могилеве, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сообщение об угоне авто поступило на днях в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева. Могилевские сыщики выяснили, что к произошедшему причастны 17 и 19-летний местные жители, ранее неоднократно судимые.

"Сначала они под покровом ночи попытались завести чужой ВАЗ на ул.Белыницкого-Бирули. Не справившись, бросили его с открытой дверью. Затем возле одного из магазинов по ул.Кулешова им на глаза попалась аналогичная машина. Заведя ее, парни устроили дрифт прямо на стоянке, едва не задев киоск. В итоге ВАЗ занесло в кювет, где его и оставили", - рассказала Ольга Чемоданова.

Действиям молодых людей следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу.-0-