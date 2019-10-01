Двое парней в Ушачском районе украли запчасти от трактора более чем на Br3,6 тыс.

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое парней украли у фермера в Ушачском районе дорогостоящие запчасти от трактора, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратился руководитель одного из фермерских хозяйств района. Он сообщил, что неизвестные украли запчасти от трактора на сумму свыше Br3,6 тыс.

Сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1999 и 1998 годов рождения. Выяснилось, что они заранее приметили разобранный трактор. Ночью, тщательно скрываясь от камер видеонаблюдения, молодые люди через забор забрались на территорию фермы. Там стали выбирать запчасти потяжелее, чтобы потом сдать их на металлолом. Отсортировав нужное, они перебросили его за ограждение и скрылись. Свою вылазку парни попытались повторить и были с поличным задержаны правоохранителями.

В отношении сельчан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-