Двое парней задержаны за распространение наркотиков в Минске и Минской области

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска установили личности распространителей наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По оперативной информации, двое приятелей 26 и 17 лет с целью заработка устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. На протяжении месяца минчане забирали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и распространяли на территории Минска и Минской области", - рассказали в ГУВД.

Молодых людей задержали с поличным в подземном переходе столицы. Во время обыска у наркокурьеров сотрудники милиции обнаружили около 25 г особо опасного наркотика альфа-PVP. Неработающие минчане признались, что наркотик предназначался для закладок на территории Смолевичского района.

Известно, что ранее к уголовной ответственности задержанные не привлекались.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-