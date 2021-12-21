Двое пьяных водителей в ДТП в Минске тяжело травмировали пассажира и пешехода, расследование завершено

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование двух уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

16 августа этого года около часа ночи 25-летний водитель автомобиля Subaru двигался по Партизанскому проспекту. Проезжая вблизи дома 19А, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на мачту освещения. В результате транспортное средств загорелось. Водитель и 22-летняя девушка, пассажир Subaru, самостоятельно выбрались из горящего автомобиля. Еще одного пассажира, 23-летнего молодого человека, вытащили очевидцы. С полученным телесными повреждениями оба пассажира были госпитализированы в столичное учреждение здравоохранения. 23-летний парень до сих пор продолжает лечение. По данным медицинских работников, у пострадавшего переломы, а также термические ожоги около 50% поверхности тела.

По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Subaru составила 1,5 промилле. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением скорости движения, за что был лишен водительского удостоверения. На момент ДТП у водителя уже вновь имелось водительское удостоверение.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель Subaru на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 110 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на этом участке не более 60 км/ч. Достоверно известно, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз им причинены тяжкие телесные повреждения.

Еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя произошло 30 сентября. По данным следствия, около 11.40 29-летний водитель автомобиля Lada Largus двигался задним ходом по внутренней территории одного из предприятий столицы и сбил пешехода, находящегося на проезжей части. В результате 38-летняя женщина была госпитализирована. Пешеходу причинены многочисленные телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких. В момент происшествия водитель Lada находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляла 0,56 промилле.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель перед началом движения задним ходом проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке. Он не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для других участников движения, не прибегнул к помощи других людей, которые сигнализировали бы ему о складывающейся ситуации позади управляемого транспортного средства. Кроме того, водитель должен был учесть особенности автомобиля: в салоне отсутствует зеркало заднего вида, а в грузовом отсеке - остекление. При должной внимательности и предусмотрительности он мог избежать наезда на пешехода.

Водитель Lada работал курьером и в момент ДТП управлял автомобилем работодателя. Следствием в отношении лица, допустившего его к управлению транспортным средством, выделены материалы из уголовного дела для дачи правовой оценки согласно законодательству.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам завершен. К материалам приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемые, свидетели и потерпевшие, проведены следственные эксперименты. В ходе допросов оба фигуранта признали вину и раскаялись.

Действия мужчин квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. С санкции прокуроров к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

Следователи напомнили, что автомобиль - источник повышенной опасности. "Управляя им в состоянии алкогольного опьянения, вы ставите под угрозу жизнь и здоровье граждан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет", - обратили внимание в СК.-0-

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