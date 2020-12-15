15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое пьяных жителей Бобруйска угнали машину. Во время освидетельствования в крови водителя было 2,7 промилле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением об угоне машины Peugeot обратился 34-летний житель Бобруйска. Машина была припаркована возле дома. Правоохранители установили, что незадолго до пропажи машины мужчина познакомился с двумя молодыми людьми 17 и 23 лет. "Он пригласил их к себе домой, где компания распивала спиртные напитки. Во время застолья мужчина уснул, а гости взяли ключи от машины и решили покататься по городу", - рассказали в УВД.

Во время оперативных мероприятий машину обнаружили. В ней были и угонщики в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались. "Однако один из них более 40 раз привлекался к административной ответственности как по линии ГАИ, так и за мелкие хищения, хулиганства и распитие спиртных напитков в общественных местах", - подчеркнули в УВД.

По факту угона возбуждено уголовное дело.-0-