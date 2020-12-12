Двое подростков провалились под лед на озере в Чериковском районе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Верхнее в Чериковском районе двое подростков провалились под лед. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 декабря в 21.15 в МЧС поступило сообщение о провалившихся под лед двух детях на озере Верхнее в агрогородке Езеры. До прибытия подразделений МЧС люди спасли мальчика 2005 года рождения, который с общим переохлаждением организма госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили и достали из воды другого ребенка - утонувшего мальчика 2005 года рождения.-0-