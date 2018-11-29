Двое подростков ушли из Новогрудской школы-интерната

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает двух подростков, которые вчера ушли из Новогрудской школы-интерната. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Милиция просит граждан помочь в поиске 15-летнего Евгения Карача и 16-летнего Олега Мишкуна. Оба - воспитанники Новогрудской общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психического развития.
"По имеющейся информации, 28 ноября в обеденное время подростки ушли из учреждения образования и отправились в Гродно", - рассказали в пресс-службе УВД.
Всех, кто знает о местоположении подростков, просят сообщить об этом по телефону 102.-0-
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