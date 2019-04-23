Двое рабочих пострадали при падении с высоты на стройках в Островце

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Материалы проверок по фактам травмирования двух рабочих на стройках в Островце послужили основанием для возбуждения уголовных дел, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Один из инцидентов произошел на стройке многофункционального комплекса социально-культурного назначения и творчества молодежи по улице Октябрьской. Двадцатилетний каменщик СУ-210 "Гроднопромстроя" упал с высоты более 4 м. "Причиной падения стало отсутствие защитных ограждений на объекте. Их установку не обеспечил мастер строительных и монтажных работ", - пояснил Сергей Шершеневич.

Еще один работник пострадал при строительстве средней школы в микрорайоне №2. Механик УМ-220 "Гроднопромстроя" не принял должных мер при демонтаже башенного крана. В результате 51-летний монтажник упал и получил телесные повреждения.

Для выяснения обстоятельств ЧП следователи с участием сотрудников ГКСЭ и специалистов Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели места происшествий. Изъята и изучается документация по охране труда и технике безопасности. Допрашиваются очевидцы случившегося.

Островецкий районный отдел Следственного комитета возбудил два уголовных дела по фактам нарушений правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.303 УК). Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-

Фото УСК по Гродненской области