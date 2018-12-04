Двое работников брестского завода обвиняются в хищении арматуры на Br63 тыс.

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации. Двое мужчин обвиняются в хищении имущества предприятия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Предварительным расследованием установлено, что 52-летний начальник арматурного цеха КУП "Брестжилстрой" вместе с 55-летним бригадиром, используя свои служебные полномочия, завладели арматурой на сумму более Br63 тыс. Похищенная продукция потом была реализована 35-летнему брестчанину, который знал о происхождении товара. Преступную схему раскрыли сотрудники ОБЭП Московского РОВД Бреста и УБЭП УВД облисполкома, которые задержали мужчин с поличным.

Во время расследования уголовного дела допрошены обвиняемые, свидетели, исследовано их имущественное положение, проведены осмотры. Было установлено четыре эпизода противоправной деятельности. Действия фигурантов квалифицированы по ч.2, 3, 4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Ущерб одним из обвиняемых возмещен в полном объеме", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-