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13 февраля 2020, 15:23

Двое работников пытались похитить с минского предприятия запчасти на Br4,2 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники одного из столичных предприятий пытались похитить запчасти к сельскохозяйственной технике, сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска.

Схема хищения была четко продумана 32-летним работником одного из предприятий. С точностью до минуты мужчина рассчитал свои действия. Однако у правоохранителей имелась оперативная информация о готовящейся краже.

"Подозреваемого и его подельника застали с поличным. Около 7 утра мужчины загрузили в служебный автомобиль запчасти от сельскохозяйственной техники, чтобы после продать их. Когда запчасти попытались вывезти за пределы территории, их задержали правоохранители", - рассказали в милиции. Общая стоимость запчастей - около Br4,2 тыс.

Сейчас устанавливается круг иных лиц, которые могут быть причастны к хищению. Материалы проверки переданы в Партизанский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-

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