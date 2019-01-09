Двое россиян подозреваются в избиении гомельчанина

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина со следами побоев обнаружен в своем доме в Гомеле на Рождество. Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Мужчина был обнаружен 7 января в 16.10. Его повезли в больницу, по дороге он скончался. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от сочетанной травмы тела.

Как сообщают в МВД, предварительно установлено, что примерно в 09.00 во время ссоры после совместного распития спиртных напитков его избили двое граждан РФ, которые задержаны.-0-