Двое россиян пытались нарушить белорусско-польскую границу, пограничникам пришлось стрелять

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое россиян пытались перейти белорусско-польскую границу в Свислочском районе, для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить оружие. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе "Рыболы" поступил сигнал с одного из участков сигнализационного комплекса. "На место выехала тревожная группа. Наряд обнаружил следы на контрольно-следовой полосе, были задержаны двое россиян, которые направлялись в сторону Польши, - рассказали в комитете. - В связи с невыполнением законных требований, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие".

У граждан России были с собой смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. "Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", - проинформировали в ведомстве.

Второй подобный инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы "Брузги". Пограничники задержали 38-летнего гражданина России. Он тоже решился попробовать нарушить границу в поисках лучших условий в странах ЕС. У него изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.-0-