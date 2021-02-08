8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое школьников угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В конце января 14-летний житель Столбцов на пару с 15-летним парнем из Кореличского района приехали в Дзержинск. Там должна была состояться встреча с местными ребятами, с которыми они познакомились в сети. По пути гости города начали дергать ручки стоящих автомобилей в надежде найти открытый. Таковым оказался грузовой "Мерседес", припаркованный у строительного магазина. На радость подросткам, в замке зажигания находился ключ, двигатель был запущен", - рассказали в МВД.

Далеко уехать не удалось: через 200 м машина заглохла. Когда школьники вышли из салона, их окликнул владелец того самого маркета, возле которого стояла машина. Он услышал, как авто заводят, и вышел на улицу. Весь квартет (к тому времени к месту происшествия подошли остальные участники встречи) бросился врассыпную. Мужчина запомнил приметы местного жителя, через которого удалось выйти на подозреваемых.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных: в отношении непосредственного исполнителя возбуждено уголовное дело, его напарник получил статус свидетеля. По месту жительства фигурант состоит на учете в ИДН, а также является подследственным по уголовному делу за осквернение зданий и сооружений в Столбцах.-0-