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21 февраля 2022, 12:54

Двое учащихся колледжа в Борисове приговорены к 6 годам колонии за незаконный оборот мефедрона

Фото УГКСЭ по Минской области
Фото УГКСЭ по Минской области
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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних учащихся колледжа из Борисова, занимавшихся незаконным оборотом мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, 16-летний парень совместно с 17-летним приятелем незаконно с целью сбыта приобрели более 30 г особо опасного психотропного вещества мефедрона, хранили его в тайнике в лесу в Минском районе, после чего перевезли в лес вблизи Жодино. Кроме того, аналогичное психоактивное вещество массой более 45 г молодые люди хранили в еще одном тайнике в Минском районе, перевезли в лес в Борисове, где, разделив на части, поместили в тайники. Указанные вещества изъяли сотрудники милиции в июле прошлого года в ходе осмотров мест происшествий.

Из материалов дела следует, что несовершеннолетние с конца июня - начала июля 2021 года в мессенджере вели переписку с представителем интернет-магазина, занимавшимся реализацией запрещенных веществ. Тот предоставил реквизиты мастер-клада, в котором находился мефедрон, и дал план-задание. Молодые люди 5 июля прошлого года в лесу в Минском районе забрали "клад", после чего в Жодино, разделив вещество на части, поместили в тайники. Сообщив об окончании работы нанимателю, ребята получили денежные средства и купили продукты. На следующий день приятели получили новое задание. При аналогичных обстоятельствах в лесу они вновь забрали мастер-клад и, разделив на части, поместили в тайники в Борисове. Вырученные денежные средства также потратили на продукты питания. Уже в этот же вечер "предприниматели" были задержаны.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц, лицами, ранее совершившими преступление, предусмотренное ст. 328 УК) УК.

По уголовному делу допрошены обвиняемые и свидетели, проведены осмотры мест происшествий, документов и мобильных телефонов, изучены и приобщены к материалам дела заключения экспертных исследований, проведенных экспертами управления ГКСЭ по Минской области. Изучением условий жизни несовершеннолетних установлено, что оба воспитывались в неполных семьях, один из них признан находящимся в социально опасном положении. Ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Приговором суда Борисовского района молодые люди, проработавшие всего несколько дней на интернет-магазин по реализации психотропов, осуждены по ч.3 ст.328 УК к наказанию в виде 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии каждый.-0-

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молодежь наркомания Следственный комитет
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