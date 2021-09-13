Двое уроженцев Минской области совершили серию автомобильных краж

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении уроженцев Минской области 26 и 30 лет, которые обвиняются в хищении имущества жителей столицы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 августа фигуранты похитили из двух автомобилей Mercedes денежные средства, а также иное имущество на общую сумму более Br360. Следующей ночью им удалось похитить имущество еще из четырех автомобилей общей стоимостью более Br700.

Для совершения преступления мужчины подыскивали стоявшие у края проезжей части микроавтобусы, используемые в качестве маршрутных такси, в которые проникали через окно раздвижной двери. Фигуранты похищали денежные средства, оставленные водителями такси в салоне автомашин, а также навигационное оборудование.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчин. С их участием проводятся необходимые следственные действия. Согласно материалам уголовного дела оба нигде не работают, ранее судимы за хищение имущества и недавно освободились из мест лишения свободы.

Преступная деятельность лиц не ограничилась Октябрьским районом столицы - во Фрунзенском районе им удалось совершить аналогичное хищение.

Уроженцам Минской области предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. С учетом личности обвиняемых к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Расследование уголовного дела продолжается. У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности фигурантов может быть больше. Граждан, пострадавших от подобных действий, просим сообщить об этом по телефонам 8(017) 389-55-55 или 102", - добавили в УСК.-0-