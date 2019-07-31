Двое витебчан мошенническим путем завладели 15 авто

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области передала в суд Первомайского района Витебска материалы уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Витебской области прокуратуры региона Дмитрий Мергурьев.

Два жителя Витебска познакомились через друга-таксиста и решили провернуть несколько дел. Мужчины на сайтах с объявлениями о продаже машин искали поддержанные недорогие авто. При встречах с владельцами говорили им, что денег нет, но готовы взять машины под расписку, а в будущем деньги вернут. В итоге автомобили они забирали и исчезали. По такой схеме с марта по октябрь 2018 года злоумышленники путем мошенничества завладели 15 авто, которые в последующим продали на запчасти.

Кроме того, в это время один из мужчин решил еще подзаработать на доверчивых женщинах. Он знакомился с ними в интернете, убеждал в своих искренних чувствах и намерениях создать семью. После вхождения в доверие витебчанин под различными предлогами уговаривал их одолжить определенные суммы на решение своих проблем. Также просил женщин оформить на их рассрочку для покупки техники, чтобы якобы подарить ее родственникам, а сам забирал ее и продавал. Эту схему "заработка" витебский Казанова опробовал на двух потерпевших. Мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.

В итоге по двум эпизодам дела проходят 20 потерпевших. Общий ущерб составил более Br30 тыс.-0-