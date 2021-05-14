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14 мая 2021, 12:44

Двое витебчан оскорбляли сотрудников милиции в соцсетях

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены двое жителей Витебска, оскорблявшие сотрудников милиции в социальных сетях, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Одним из таких комментаторов оказался неработающий 38-летний житель областного центра, который в нецензурной форме оскорбил сотрудника патрульно-постовой службы милиции Первомайского РОВД. Задержанный мужчина состоит в одной из оппозиционных политических партий и собирался покинуть страну воздушным транспортом", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку его действиям, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти.

Материалы в отношении еще одного жителя Витебска, посягнувшего на честь и достоинство сотрудника ГАИ Ганцевичского РОВД, в ближайшее время будут переданы в следственные органы. Известно, что 50-летний мужчина, работающий грузчиком в одном из городских предприятий, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Оба мужчины раскаялись в содеянном. В дальнейшем меру их ответственности определит суд.

Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД продолжают устанавливать пользователей интернета, допускающих оскорбительные высказывания в адрес сотрудников милиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей.-0-

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