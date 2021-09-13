Двое витебчан выращивали коноплю

13 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители областного центра совместно с коллегами из Витебского РОВД установили двоих молодых людей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Во время их передвижения по Витебскому району подозреваемые были задержаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

"Во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 29-летний витебчанин, оперативники обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. Как установили эксперты, это была марихуана весом почти 800 г. Также наркотики были найдены у 27-летнего пассажира иномарки. В ходе дальнейших оперативных мероприятий было обнаружено и поле, где напарники выращивали коноплю. Там сыщики нашли почти два десятка кустов, а общая масса наркосодержащих растений превысила 15 кг", - отметили в УВД облисполкома.

Оба подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.-0-