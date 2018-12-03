Двое витебчан задержаны с крупной партией марихуаны

3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двое витебчан перевозили крупную партию марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Вечером 30 ноября под Витебском в районе аэропорта сотрудники милиции остановили автомашину "Форд Галакси", при осмотре которой обнаружили около 2,1 кг марихуаны. Наркотики, расфасованные по пакетам, мужчины везли из тайника, расположенного в лесу. Один из них сказал, что выращивал и изготавливал наркотическое вещество для собственного потребления.
Фигуранты происшествия задержаны. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-
Фото УВД Витебского облисполкома
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