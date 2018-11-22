Двое водителей минского стройпредприятия предоставляли подложные чеки о заправке

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска задержали двух мужчин, подозреваемых в предоставлении подложных чеков о заправке машин в бухгалтерию одного из крупных строительных предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился директор предприятия и сообщил, что у него имеются сомнения в действительности чеков о заправке, которые предоставили в бухгалтерию его работники.
Чеки с российских автозаправок предоставляли 50-летний и 43-летний водители, которые на протяжении 2017-2018 годов возили строительные материалы из Беларуси в Россию. Они работали на одном предприятии, но независимо друг от друга.
Оперативники установили, что мужчины заправляли машины не на тех автозаправках, из которых были предоставлены чеки. Этот факт указывает на подложность в финансовой отчетности. По результатам проверки сумма причиненного ущерба предприятию составила свыше Br9 тыс.
В отношении задержанных работников Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.1 ст.211 Уголовного кодекса Беларуси (присвоение либо растрата).
В настоящее время оперативники устанавливают, каким именно образом злоумышленники получали чеки и сколько стоила эта услуга.-0-
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