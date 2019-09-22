Двое военнослужащих комендатуры "Поставы" пострадали при ремонте служебного авто

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое военнослужащих комендатуры "Поставы" пострадали в результате пожара, возникшего из-за нарушения техники безопасности при ремонте служебного транспортного средства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Сморгонскую пограничную группу.
Сообщается, что 21 сентября во время ремонта служебного транспортного средства в результате нарушения техники безопасности прапорщиком контрактной службы при сварочных работах произошло воспламенение паров автомобильного топлива.
Пострадали двое сотрудников комендатуры "Поставы" Сморгонской пограничной группы. Военнослужащий срочной службы получил ожог 1-2 степени открытых участков тела, ушибы нижних конечностей, а также колотую рану левой ноги. У прапорщика, кроме аналогичных термических повреждений, перелом правой руки и сотрясение мозга легкой степени.
Пожар устранен сотрудниками Поставского РОЧС. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Командованием проводится разбирательство.-0-