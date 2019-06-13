Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП в Солигорском районе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек, в том числе 4 ребенка, получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Солигорском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"12 июня в 15.55 на 122-м км дороги Р55 Бобруйск-Глуск-Любань возле деревни Погост Солигорского района случчанка на Renault Megane, двигаясь со стороны Слуцка в направлении Любани, попала в ДТП, - рассказал Сергей Чеботарев. - Водитель при выезде со второстепенной дороги, поворачивая налево, не уступила дорогу и совершила лобовое столкновение с движущимся слева по главной дороге МАЗ-650118".

В аварии травмы получила 38-летняя случчанка-водитель и 39-летняя пассажирка - гражданка России, которая сидела справа от водителя, а также 10-летний сын водителя, 9-и и 8-летние дочери пассажирки и ее 15-летний племянник. С различными травмами все шестеро госпитализированы в Солигорскую больницу. Водитель МАЗ не пострадал.

Водители и пассажирка Renault, находившаяся на переднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Дети ехали без автокресел и не были пристегнуты. Оба водителя были трезвые, техосмотр на обоих автомобилях пройден.

Госавтоинспекция напоминает, что во время жары водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Небольшая заторможенность может стать причиной аварии. Поэтому за рулем в жаркую погоду следует быть особенно сосредоточенными и собранными.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома