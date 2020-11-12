Двое жителей Барановичей украли инструменты со стройки в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили личности похитителей, укравших со строящегося объекта в Центральном районе столицы строительные инструменты на сумму Br2,2 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что со строящегося объекта, где он является подрядчиком, похищены строительные инструменты. Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего и 37-летнего жителей Барановичей. Установлено, что официально нигде не трудоустроенные мужчины приехали в Минск, чтобы подзаработать на стройке. По устной договоренности с подрядчиком они начали работать на строительном объекте, однако на следующий день исчезли, забрав с собой строительный инструмент.

Похищенное они реализовали за незначительную сумму возле Минского автовокзала. После этого уехали домой в Барановичи, где их вскоре задержали сотрудники милиции. Часть похищенных вещей оперативники обнаружили и изъяли, впоследствии их передадут владельцу.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-