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19 января 2022, 09:50

Двое жителей Бобруйска из-за провокаций кибермошенников лишились более Br5 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Бобруйска поддались на провокации кибермошенников и лишились более Br5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, утром 15 января 58-летнему жителю Бобруйска в Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что c расчетного счета мужчины пытаются похитить деньги и порекомендовал установить на мобильный телефон приложение AnyDesk, которое якобы поможет остановить действия мошенников. После этого не прошло и часа, как мужчине на мобильный телефон пришло сообщение о снятии с его банковского счета овердрафтной карты четырехзначной суммы. Бобруйчанин обратился в правоохранительные органы.

Несколькими днями ранее, 6 января, жертвой аналогичной схемы стал 51-летний бобруйчанин. Завладев его банковскими реквизитами через установленное на мобильный телефон приложение AnyDesk, мошенники похитили с расчетного счета мужчины денежные средства в сумме Br2,79 тыс.

По данным фактам Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Потерпевшие допрошены, осмотрены их мобильные телефоны, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам мужчин, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых поступали звонки.

Следственный комитет призывает граждан не поддаваться на провокации злоумышленников. "При поступлении звонков с предупреждением о мошеннических действиях завершите разговор и перезвоните в обслуживающее банковское учреждение", - предупредили в комитете.-0-

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Теги
Бобруйск мошенничество правонарушение
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