Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 1 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:59 В СНГ появится туристический проект "Драгоценное ожерелье Содружества" Общество
17:48 В Витебской области по сигналу о минировании эвакуировали более 5 тыс. человек Происшествия
17:40 Лукашенко удручают оценки некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ Беларуси Президент
17:30 Белстат: в школах Беларуси трудятся более 111 тыс. учителей, 86,5% из них составляют женщины Общество
17:28 Минчанина приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство коллеги Происшествия
17:26 Сенатор: современные поколения должны делать все, чтобы пожилые люди чувствовали заботу и любовь Регионы
17:20 В Беларуси завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду Общество
17:10 Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме Происшествия
17:07 Международная выставка современного авангарда откроется 6 октября в Минске Афиша
16:47 В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению самозанятых, ИП и микроорганизаций Экономика
16:40 Андрей Камко: для завершения озимого сева в срок в Шкловском районе задействованы все ресурсы Регионы
16:36 Контент еще одного сообщества в Telegram признан экстремистским Происшествия
16:24 Лучших педагогов столицы чествовали во Дворце Республики Общество
16:21 В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один водитель доставлен в больницу Происшествия
16:20 ВОЗ назвала срыв планов вакцинации от COVID-19 в сентябре глобальным провалом В мире
16:17 Противодействие новым вызовам и угрозам обсудили на межмидовских консультациях стран СНГ Общество
16:11 В Борисовском районе работник пилорамы пытался похитить доски на Br356 Происшествия
16:08 Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси Общество
16:07 Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19 Общество
16:02 Место захоронения около 120 жертв войны установили в Ганцевичском районе Регионы
16:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1309 Общество
15:56 Более 190 женщин Беларуси награждены орденом Матери Президент
15:54 Бегун: в Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства Общество
15:51 В Беларуси предлагается отменить налоговую льготу для владельцев квартир Общество
15:46 Кочанова: женщинам Беларуси и России нужно объединить усилия в решении глобальных государственных задач Общество
15:31 Савиных: ЕС без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов Общество
15:23 В Березинском заповеднике два оленя намертво сцепились рогами во время сражения и утонули в реке Происшествия
15:19 Политолог: Беларусь - лучший пример того, как нужно жить Общество
15:13 Причиной появления примесей в вакцинах Moderna в Японии стала ошибка при фасовке В мире
15:12 Авдонин об интервью Лукашенко CNN: Президент четко представил свою позицию, его аргументы понятны Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
01 октября 2021, 17:10

Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На днях около 3.00 в милицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что двое неизвестных проникли в ее частный дом на окраине Борисова и, угрожая расправой, забрали Br550, сумочку, мобильный и стационарный телефоны, связку ключей и пенсионное удостоверение. Вскоре оперативники задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители 1994 года рождения, которые имеют игровую зависимость", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что накануне один из фигурантов устанавливал потерпевшей окна. Он узнал, что у хозяйки есть сбережения и решился на преступление. "На дело решил взять знакомого: молодые люди выпили и направились к жертве. Один душил ее одеялом и требовал рассказать, где спрятаны деньги, а второй в это время ходил по комнатам в поисках ценностей. Получив желаемое, они скрылись", - отметили правоохранители.

Женскую сумочку и телефоны парни выбросили неподалеку, а деньги в ту же ночь спустили в игровых автоматах.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили в отношении них уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц с проникновением в жилище.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Борисов МВД пенсионеры
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Витебского облисполкома В Витебской области по сигналу о минировании эвакуировали более 5 тыс. человек
Фото из архива Минчанина приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство коллеги
Фото из архива Контент еще одного сообщества в Telegram признан экстремистским
Фото из архива В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один водитель доставлен в больницу
Фото УВД Минского облисполкома В Борисовском районе работник пилорамы пытался похитить доски на Br356
Фото из архива В Березинском заповеднике два оленя намертво сцепились рогами во время сражения и утонули в реке
Главное
"Не должны идти ни у кого на поводу". Лукашенко требует тщательной проработки поступающих ему документов
Лукашенко раскрыл некоторые подробности проведения специальной операции КГБ
Внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья
Выгодное предложение в Minsk World! Старт продаж сразу в двух домах! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!
Топ-новости
Лукашенко: мы не настолько глупы, чтобы проводить зачистки по всем фронтам, будем работать точечно
"Это "игиловские" ячейки, у них прямые контакты с ФБР". Лукашенко рассказал правду про "Рабочы рух"
Лукашенко о госструктурах: во главе угла - чистота кадров
Кочанова: женщинам Беларуси и России нужно объединить усилия в решении глобальных государственных задач
Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси
Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению самозанятых, ИП и микроорганизаций
Политолог: Беларусь - лучший пример того, как нужно жить
Бегун: в Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства
"Это один из самых лучших бойцов": Тертель об убийстве офицера КГБ
Авдонин об интервью Лукашенко CNN: Президент четко представил свою позицию, его аргументы понятны
В Беларуси проживают около 1,5 млн пожилых людей
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 67,8% площадей
Савиных: мы столкнулись с беспрецедентной кампанией дезинформации против Беларуси со стороны ЕС
Осенняя сессия Палаты представителей откроется 4 октября
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.