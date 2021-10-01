1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На днях около 3.00 в милицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что двое неизвестных проникли в ее частный дом на окраине Борисова и, угрожая расправой, забрали Br550, сумочку, мобильный и стационарный телефоны, связку ключей и пенсионное удостоверение. Вскоре оперативники задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители 1994 года рождения, которые имеют игровую зависимость", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что накануне один из фигурантов устанавливал потерпевшей окна. Он узнал, что у хозяйки есть сбережения и решился на преступление. "На дело решил взять знакомого: молодые люди выпили и направились к жертве. Один душил ее одеялом и требовал рассказать, где спрятаны деньги, а второй в это время ходил по комнатам в поисках ценностей. Получив желаемое, они скрылись", - отметили правоохранители.

Женскую сумочку и телефоны парни выбросили неподалеку, а деньги в ту же ночь спустили в игровых автоматах.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили в отношении них уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц с проникновением в жилище.-0-