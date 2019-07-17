Двое жителей Брестского района обвиняются в нарушении правил о сделках с золотом

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о нарушении правил о сделках с драгоценными металлами, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Следствием установлено несколько эпизодов противоправной деятельности. В частности, 41-летний мужчина передал знакомому золотые украшения с вставками из бриллиантов в качестве залога за взятые в долг деньги. Соответствующих пробивных клейм на изделиях не было. Также он вместе с 45-летним другом в августе-сентябре 2018 года предлагали приобрести у них ювелирные изделия. Условия сделок и стоимость товара с потенциальными покупателями обсуждали в мессенджерах и телефонных разговорах. О продаже пытались договориться с четырьмя гражданами, однако те от предложения отказались.

Противоправную схему выявили сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД. Действия первого фигуранта квалифицированы по ч.3 ст.223 (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами), ч.1 ст.14 и ч.3 ст.223 (покушение на нарушение правил о сделках с драгоценными металлами), ч.1 ст.13 и ч.3 ст.223 (приготовление к нарушению правил о сделках с драгоценными металлами) УК. Его подельник обвиняется по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.223, ч.1 ст.13 и ч.3 ст.223 УК.

К обоим жителям Брестского района применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-