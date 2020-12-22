Двое жителей Брестской области обвиняются в надругательстве над госфлагом

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Следователями завершено расследование уголовных дел о надругательстве над государственными символами в Ивацевичах и Дрогичинском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"По данным следствия, вечером 16 октября 16-летний житель Ивацевичей, находясь вблизи отделения почтовой связи в райцентре, сломав древко, сорвал государственный флаг, установленный у входа в указанное здание. После этого юноша попытался сжечь полотно флага, а когда сделать это ему не удалось, выбросил", - рассказали в СК.

Установлено, что противоправные действия молодой человек совершал в состоянии алкогольного опьянения в присутствии своих знакомых, один из которых снимал все происходящее на видео. Причиненный имущественный вред обвиняемый возместил в полном объеме.

Вечером 7 ноября 16-летний житель городского поселка Антополь Дрогичинского района, находясь у крыльца здания поселкового дома культуры, в присутствии знакомых, сломав древко, сорвал госфлаг, расположенный на фасаде здания. После совершения противоправных действий личности обоих фигурантов в кратчайшие сроки были установлены сотрудниками милиции.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. К каждому из них применена мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр.

Уголовные дела переданы прокурорам для направления в суд.-0-