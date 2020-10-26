Двое жителей Брестской области рыбачили электроудочкой: возбуждено уголовное дело

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе двое знакомых электроудочкой выловили почти 900 особей рыбы, возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Двое мужчин - 57-летний житель Ивацевичской района и его 66-летний знакомый из Барановичей - вечером 21 октября рыбачили на реке Мышанка возле деревни Селец. Электроудочкой они выловили более 890 особей рыбы разных пород. Своими действиями они причинили окружающей среде ущерб на сумму более Br165 тыс.
В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК. Мужчина задержаны.
В Следственном комитете добавили, что в январе-сентябре по ст.281 возбуждено 170 уголовных дел. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом.-0-