Двое жителей Брянской и Гомельской областей перевозили 500 л контрафактной водки

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе пресечена перевозка 500 л контрафактного алкоголя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Около полуночи 10 марта сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Советского РОВД Гомеля и ГАИ региона остановили два автомобиля. За рулем "Ауди А6" находился 44-летний неработающий добрушанин, "Тойотой Кэмри" управлял 39-летний житель Брянской области.

Салоны и багажники машин были заставлены коробками. В каждом авто находилось по 25 коробок спиртосодержащей продукции, не маркированной акцизными марками Беларуси. В картонной таре было по 20 стеклянных бутылок водки объемом 0,5 л каждая. Контрафакт изъят.

По факту проводится проверка.-0-