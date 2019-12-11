Двое жителей Чериковского района незаконно ловили рыбу

11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе следователи выясняют обстоятельства незаконной добычи рыбы. В преступлении подозреваются двое жителей района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчины незаконно ловили рыбу, перетянув сетью реку Волчас. Запрещенным способом они добыли 190 особей рыб пяти различных видов, причинив тем самым ущерб окружающей среде на Br5,3 тыс. Противоправные действия рыболовов выявили сотрудники Мстиславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Изъяты рыболовные сети и другие запрещенные орудия.

"Подозреваемыми возмещена большая часть причиненного ущерба. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Известно, что ранее один из мужчин привлекался к административной ответственности за нарушение правил ведения рыболовства", - сказала Анастасия Лавринович.

Чериковским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.281 УК).-0-