Двое жителей Докшицкого района бросили угнанный авто с ребенком в лесу

17 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое жителей Докшицкого района взяли покататься чужой автомобиль, а когда попались правоохранителям, бросили его в лесу с 10-летней девочкой в салоне, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Двое молодых людей весь день провели за уборкой картофеля и решили расслабиться. Один из них предложил взять иномарку у знакомого. В качестве платы предлагали бутылку водки, но владелец машины отказался от такой сделки. "Через некоторое время они вновь пришли просить машину. На этот раз мужчина спал и не открыл им двери. Тогда парни забрались в его дом и нашли ключи от автомобиля. Завели машину и отправились кататься, заехали к своей знакомой и предложили ей присоединиться. Она ехать отказалась, но попросила прокатить свою 10-летнюю дочь", - отметили в УВД.

Вояж угонщиков прервали сотрудники милиции, которые после обращения к ним владельца авто вовсю разыскивали машину. Правоохранители заметили ее, когда иномарка выезжала из леса. Подозреваемые попытались скрыться, свернули обратно в лес и стали уезжать от милиционеров. Когда же их машина заглохла, то парни, оставив в салоне ребенка, бросились врассыпную.

Вскоре личности подозреваемых были установлены, девочку вернули матери. Правоохранители по данному факту проводят проверку.-0-