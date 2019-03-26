Двое жителей Ганцевичей сетями выловили более 41 кг рыбы и раков

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Ганцевичей подозреваются в незаконной добыче рыбы в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, двое жителей райцентра 1989 и 1993 годов рождения в ночь на 25 марта на водохранилище Локтыши с помощью ставных сетей незаконно добыли раков и рыбы общим весом более 41 кг. Своими действиями они причинили природе ущерб на сумму свыше Br12 тыс.

Мужчины задержаны. В отношении них Ганцевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. В ходе осмотра с места происшествия изъяты рыболовные сети длиной более 240 м.-0-