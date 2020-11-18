Двое жителей Гродно брали в интернете предоплату за несуществующий товар

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Двоим жителям Гродно инкриминированы мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерной информации, компьютерный саботаж и кража.

Следствие установило многочисленные факты, когда обвиняемые завладевали деньгами доверчивых пользователей одной из соцсетей, а также торговой площадки в интернете. Большинство эпизодов связаны с получением предоплаты за несуществующий товар - видеокарты и комплектующие к компьютерам.

"Различными способами обвиняемые убеждали покупателей, что передадут им заказанные позиции в оговоренный срок, склоняли к перечислению аванса на банковскую платежную карту. Общались с потенциальными жертвами, как правило, в мессенджере. При этом обвиняемые заранее не намеревались выполнять принятые на себя обязательства и не имели для этого реальной возможности", - сообщили в службе информации прокуратуры. Всего за несколько месяцев 2020 года гродненцам удалось похитить около Br7тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области, сейчас оно направлено в суд. Обвиняемые заключены под стражу.-0-